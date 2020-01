Esselbach: Eine Leichtverletzte und ein toter Hund bei Brand

Bei einem Wohnhausbrand in Esselbach ist am Freitagabend eine Frau leicht verletzt worden. Sie stürzte beim Verlassen des Hauses die Trepper herunter. Alle fünf Bewohner des Hauses konnten sich aber selbst in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr konnte dann mehrere Haustiere retten, für einen Hund kam aber jede Hilfe zu spät. Der Brand war gegen 19.30 Uhr in der Hauptstraße ausgebrochen. Mehr als 60 Feuerwehrleute hatten die Flammen dann schnell unter Kontrolle. Die Ursache und die Schadenshöhe sind noch nicht bekannt.