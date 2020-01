Basketball: s.Oliver Würzburg siegt in Hamburg

s.Oliver Würzburg hat am Samstagabend einen Auswärtssieg gefeiert. Die Basketballer gewannen vor rund 3.400 Zuschauern in Hamburg mit 86:83 bei den Towers. Das Endergebnis wurde jedoch knapper als die Partie zwischenzeitliche vermuten ließ. Würzburg hatte vor allem im zweiten und dritten Spielviertel eine höhere Führung herausgespielt und diese kurz vor Ende der Partie fast noch verloren. Beste Werfer für die Baskets waren Wells und Bowlin mit je 15 und Rudd mit 13 Zählern. Würzburg steht damit in der Tabelle aktuell auf Rang 6. Kommenden Sonntag geht es für das Team von Trainer Denis Wucherer zum FC Bayern und die Woche darauf nach Braunschweig. Das nächste Heimspiel ist erst am 12.2. gegen Bayreuth.