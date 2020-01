Zeugen gesucht. Am Samstagabend hat ein Exhibitionist eine junge Frau am Busbahnhof in Würzburg belästigt. Die 18-Jährige saß am Bussteig 5, als sich der Unbekannte neben sie setzte. Kurz darauf fing er an zu onanieren. Die 18-Jährige floh und rief die Polizei. Der Exhibitionist ist ca. 1,75 Meter groß und zwischen 20 bis 25 Jahre alt. Er trug eine schwarze Jacke, eine dunkle Hose und eine schwarze Wollmütze.