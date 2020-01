Würzburg: Junge Frau in Straßenbahn belästigt

Ein Unbekannter hat am Samstagabend eine 17-Jähriger in einer Straßenbahn in Würzburg belästigt. Zuvor hatte der Mann die junge Frau am Hauptbahnhof angesprochen und nach ihrer Telefonnummer gefragt. Anschließend folgte er ihr in die Straßenbahn. Der Mann machte ihr Komplimente und gab an sie näher kennenlernen zu wollen. Als die 17-Jährige aussteigen wollte, versuchte er sie zu begrapschen. Ein Fußgänger ging dazwischen, die junge Frau konnte fliehen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Der Unbekannte ist ca. 1,80 Meter groß, etwa 20 Jahre alt und kräftig. Er trug eine schwarz-braune Jacke mit Kapuze, eine blaue Jeans und blaue Turnschuhe.