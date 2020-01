Schwer verletzt ist eine Radfahrerin am Samstagmorgen in Würzburg ins Krankenhaus gebracht worden. Offenbar war die 55-Jährige gestürzt. Eine Fußgängerin fand die Radfahrerin im Elfenweg. Die 55-Jährige hatte schwere Kopfverletzungen und war nicht ansprechbar. Am Fahrrad entstand Sachschaden von rund 100 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.