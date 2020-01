Unterfranken/Auschwitz: Mahnung zum Holocaust-Gedenktag

Die Welt gedenkt am Montag der Befreiung des damals deutschen Konzentrationslagers Auschwitz. Im heutigen Polen findet eine Gedenkveranstaltung mit etwa 50 Politikern und zahlreichen Überlebenden statt. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Unterfranken betont die Wichtigkeit dieses Tages. Geschäftsführer Nellen sagte, der Holocaust-Gedenktag erinnere uns daran, dass in den Familien, in den Schulen und in der Gesellschaft die Auseinandersetzung mit Diskriminierung nie enden dürfe. Er freue sich, dass in Unterfranken gut 60 Schulen im Netzwerk „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“ integriert sind. Hier werde gelebt, dass ein Miteinander historisch immer erfolgreicher war als ein Gegeneinander. Alleine im Konzentrationslager Auschwitz haben die Nationalsozialisten mehr als eine Million Menschen umgebracht, zumeist Juden. In ganz Europa ermordeten sie etwa sechs Millionen Menschen jüdischen Glaubens.