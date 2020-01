Fußball: Kickers gründen Frauen-Team

Die Würzburger Kickers starten jetzt auch im Frauenfußball. Es wurde extra ein neuer Verein gegründet für Mädchen- und Frauenfußball gegründet. So geht zum Beispiel das Regionalliga-Team des SC Würzburg („Würzburg Dragons“) in den neuen Verein über. Insgesamt gibt es 150 Spielerinnen von der U8 bis zu den Frauen-Teams. Ziel ist es mittelfristig in die Bundesliga aufzusteigen. Das Projekt wird auch vom Kickers-Hauptsponsor Flyeralarm gefördert, der ja auch bereits die Frauen-Bundesliga unterstützt. Die Mädchen- und Frauenmannschaften trainieren auch weiter am Heuchelhof.