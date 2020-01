Würzburg / München: Revision im Stromschlag-Prozess

Der Stromschlag-Prozess um einen Würzburger Informatiker geht in eine neue Runde. Der Anwalt des Mannes hat Revision eingelegt. In der vergangenen Woche war der 30-Jährige zu elf Jahren Haft und Unterbringung in die Psychiatrie verurteilt worden. Er hatte sich im Internet als Arzt ausgegeben und immer wieder Frauen dazu gebracht, sich selbst Stromschläge zu verpassen. Das Gericht sprach ihn des versuchten Mordes in 13 Fällen schuldig. Es habe ihn wohl sexuell erregt, den Frauen bei den Stromschlägen zuzusehen. Sein Verteidiger hatte eine Bewährungsstrafe gefordert.