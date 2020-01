Lohr: Schmuck im Wert von 32.000 Euro verschwunden

Erst zwei Anhalter mitgenommen, dann war Schmuck im Wert von 32.000 Euro verschwunden. Das hat ein 50-jähriger Italiener am Sonntagabend bei der Polizei Lohr angezeigt. Er habe am Freitagabend zwei Mitfahrer in sein Auto gelassen, seitdem sei der Schmuck verschwunden. Dabei handelt es sich laut Polizei um diverse Edelsteinringe, Arm- und Halsketten. Sie sollen in einem Ledermäppchen in einer Einkaufstasche auf dem Rücksitz gelegen haben. Über die Verdächtigen, die er mitgenommen hatte, konnte der Mann nur vage Angaben machen. Warum er den teuren Schmuck dabei hatte, weiß die Polizei auch nicht.