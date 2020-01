Unterpleichfeld: Polizei fahndet nach vermisstem Zwölfjährigen

Die unterfränkische Polizei fahndet aktuell nach einem vermissten Jugendlichen aus Unterpleichfeld. Der 12-jährige Kawa Al Khan war am Freitag nach der Schule nicht in seine Jugendeinrichtung zurückgekehrt. Über das Wochenende hat die Polizei alle möglichen Adressen überprüft, an denen sich der Jugendliche aufhalten könnte – allerdings ohne Erfolg. Deswegen bitten die Beamten jetzt um die Mithilfe aus der Bevölkerung. Der schlanke Junge mit dunklen welligen Haaren war vor seinem Verschwinden mit einer Tarnfleckenhose, eine dunkelblaue Jacke mit Fell an der Kapuze und dunkle Sportschuhe bekleidet. Wer den Ausreißer gesehen hat, soll sich bei der Polizei unter 06931-457-1630 melden