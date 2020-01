Mainfranken: Einschränkungen bei der Integrierten Leitstelle

Die Integrierte Leitstelle in Würzburg könnte am Dienstag zwischen vier und 14 Uhr nicht unter der gewohnten Telefonnummer 0931/19222 erreichbar sein. Grund für die eventuellen Störungen im Bereich Mainfranken ist eine Umstellung am Serviceanschluss. Damit die ILS aber trotzdem rund um die Uhr erreichbar bleibt, steht als alternative Rufnummer die 0931/30906500 zur Verfügung. Die Integrierte Leitstelle ist erster Ansprechpartner für Notrufe und koordiniert die Einsätze von beispielsweise der Feuerwehr oder des Rettungsdienstes.