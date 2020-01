Schweinfurt: Gerichtsverfahren wegen sexuellen Missbrauchs

Am Dienstag beginnt in Schweinfurt ein Missbrauchsprozess gegen einen 26-Jährigen vor dem Jugendschöffengericht. Angeklagt ist der Betreuer des BRK wegen schweren sexuellen Missbrauch von Kindern in vier Fällen und von Jugendlichen in drei Fällen. Der Mann soll in einem Sommerferienlager in Üchtelhausen an mehreren Jungen sexuelle Handlungen durchgeführt haben. Außerdem besaß der 26-Jährige 200 kinderpornografische Bilder und Videos. Im Schweinfurter Silvana-Bad soll der Angeklagte Aufnahmen von teilweise nackten Jugendlichen gemacht haben. Der Prozess beginnt um 13 Uhr.