Fußball: Kickers verpflichten Zweitliga-Spieler

Die Würzburger Kickers haben auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Defensivspieler Niklas Hoffmann kommt aus der zweiten Bundesliga vom Kiezklub FC St. Pauli an den Dalle. Kickers Trainer Schiele hält den 1,94 Meter-Riesen für mental- und zweikampfstark. Außerdem hat er mit seinen 22 Jahren noch lange nicht sein gesamtes Entwicklungspotenzial ausgeschöpft. Kickers-Berater Felix Magath hatte nach der Heimniederlage gegen Unterhaching angemerkt, dass in der Abwehr Nachbesserungsbedarf besteht. Drei Tage später wurde der erste neue Defensivspieler vorgestellt. Der gebürtige Landauer hat bereits über 60 Partien in Jugend-Bundesligen und fünf Stück in der zweiten Liga absolviert. Bei den Kickers erhält er die Rückennummer 3.