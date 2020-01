Main-Spessart: 10 Parteien treten zur Kreistagswahl an

In Main-Spessart treten 10 Parteien zur Kreistagswahl an, darunter zwei Neulinge. Laut dem Landratsamt haben CSU, SPD, Bündnis 90 /Die Grünen, Freie Wähler, FDP, Freie Bürger, ÖDP und Die Linke Kandidatenlisten eingereicht. Neu mit dabei sind zudem die AFD sowie die UGM – Unabhängig – Gemeinsam für Main-Spessart. Da die ÖDP und auch die UGM weder im Landtag noch im derzeitigen Kreistag in Main-Spessart vertreten sind, liegen in den Gemeinden noch bis zum 3. Februar Unterstützerlisten aus. Am 4. Februar wird dann der Wahlausschuss über die Gültigkeit der eingereichten Wahlvorschläge entscheiden.