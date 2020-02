Handball: Rimparer Wölfe stehen vorm 250. Zweitligaspiel

Die Rimparer Wölfe spielen am Samstag um 19:30 Uhr im Wolfsrevier gegen die Eagles aus Krefeld. Es ist aber kein gewöhnliches Match, es ist das 250. Zweitligaspiel der Wölfe – und das wird mit Pauken und Trompeten gefeiert. In der Halbzeitpause werden die „Hettschter Gassefetzer“ dem Publikum musikalisch einheizen. Die Rimparer Wölfe spielen seit der Saison 2013/14 im deutschen Unterhaus. In dieser Zeit haben sie bisher 246 Spiele gemacht. Davon waren 118 Siege, 25 Unentschieden und 103 Niederlagen. Tore haben sie 6.245 geworfen. Die Rimparer zeichnen sich dadurch aus, mit bescheidenen finanziellen Mitteln bisher noch nie in akuter Abstiegsgefahr gewesen zu sein.