Unterfranken: Rund 200 Millionen Euro für staatliche Hochbaumaßnahmen

Knapp 200 Millionen Euro sind im letzten Jahr in den Erhalt, die Planung und den Bau staatlicher Gebäude in Unterfranken geflossen. Das hat die Regierung bekannt gegeben. Im Vergleich zu 2018 ist das eine Steigerung von rund einem Drittel. Dazu zählt unter anderem die Generalsanierung der Würzburger Festung Marienberg – genauso wie Neubauten an der Universität, am Uniklinikum und auf dem Gelände der Staatlichen Feuerwehrschule in Würzburg. Zudem entstand für Bedürftige und Flüchtlinge kostengünstiger Wohnraum in Ochsenfurt und Höchberg. In Marktheidenfeld wurde mit einem entsprechenden Bau begonnen.