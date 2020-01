Schweinfurt: Urteil im Prozess wegen sexuellen Missbrauchs

Zwei Jahr auf Bewährung – So lautet das Urteil gegen ein 26-jähriger Betreuer, der in einem Sommerferienlager 2016 teilnehmende Kinder belästigt hat. Der Mann ist am Dienstag vom Schweinfurter Schöffengericht wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in vier Fällen und sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen in drei Fällen verurteilt worden. Zudem soll er den höchstpersönlichen Lebensbereich der Opfer durch Bildaufnahmen verletzt haben und sich dadurch strafbar gemacht haben, weil er kinderpornographisches Material besessen habe. Der Angeklagt zeigte sich vor Gericht geständig.