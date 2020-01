Lkr. Main-Spessart: Vier Verletzte bei Glätteunfällen

Glatte Straßen in Main-Spessart haben am Dienstagabend zu zwei Unfällen mit vier teils Schwerverletzten geführt. Gegen 20 Uhr 45 verlor eine Audi-Fahrerin zwischen Urspringen und Stadelhofen die Kontrolle über ihren Wagen und schleuderte in einen Straßengraben. Das Auto war schrottreif, die 52-jährige erlitt leichte Verletzungen. Knapp zwei Stunden später kam es zwischen Waldzell und Ansbach zu einem Frontalunfall: Auf spiegelglatter Straße geriet eine 72-Jährige mit ihrem Mitsubishi auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden BMW. Die Unfallverursacherin wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Lohr eingeliefert. Die 47-jährige Fahrerin des BMW und ihr Beifahrer kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Wertheim.