Würzburg: Urteil gegen Fahrzeugteile-Dieb

Zwei Jahre und drei Monate muss ein Fahrzeugteile-Dieb insgesamt in Haft. Das Urteil hat das Amtsgericht Würzburg am Mittwochvormittag gegen einen 31-Jährigen wegen versuchten schweren Diebstahls gefällt. Der Mann war in einem früheren Gerichtsprozess schon zu einer Haftstrafe von einem Jahr verurteilt worden. Der 31-Jährige war in Lohr in eine Firma eingestiegen und hatte dabei versucht KFZ-Teile, wie Hochdruckpumpen und Lichtmaschinen im Wert von etwa 24.500 Euro zu stehlen. Zuvor wurde er aber vom Sicherheitspersonal und der Polizei überrascht. Der Mann konnte zwar zunächst fliehen, wurde dann aber mittels einer DNA-Spur ermittelt und festgenommen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Fahrzeugteile-Dieb zeigte sich laut einem Sprecher vor Gericht sichtlich unzufrieden.