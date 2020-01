Ohne Vorwarnung hat ein unbekannter Mann einer Frau am Dienstagmittag vor einem Hotel am Würzburger Haugerring auf den Kopf geschlagen. Der Täter machte sich anschließend sofort auf die Flucht. Er soll etwa 30 Jahre alt und circa 1,60 Meter groß sein. Seine Kleidung soll abgetragen ausgesehen haben. Die Polizei bittet um Hinweise von Passanten, die den Vorfall am Haugerring beobachtet haben.