Würzburg: Schnelle Festnahmen nach Raubüberfall

Würzburger Polizisten haben am Montag in ihrer Freizeit mehrere mutmaßliche Räuber geschnappt. Die zwei Beamten hatten drei Männer gesehen, die auf der Ständerbühlstraße stadtauswärts rannten. Als sie wenige Momente später ein herrenloses Auto sahen, das gegen eine Ampel geprallt war, wendeten sie und verfolgten das Trio. Die drei stiegen zu zwei anderen Männern in ein Auto und rasten davon – jedoch ohne Erfolg. Mehrere Streifen konnten den Wagen stoppen und die fünf Männer im Alter von 18 bis 26 Jahren festnehmen. Ein Teil der Männer steht im Verdacht, kurz zuvor einen 45-Jährigen in einem Hotel ausgeraubt zu haben. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei laufen.