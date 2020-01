Würzburg: Uniklinik gelingt Forschungserfolg an Schlaganfallpatienten

Schlaganfälle zählen zu den häufigsten Todesursachen in Deutschland. Jetzt ist der Uniklinik Würzburg ein Forschungserfolg gelungen. Erstmals war es möglich, während eines Schlaganfalls im Gehirn Blut aus einem Bereich, der nicht genug mit Nährstoffen versorgt wird, zu entnehmen. Dadurch konnte nachgewiesen werden, dass es dort zu Entzündungsreaktionen kommt. Das war bisher nur aus Tierversuchen bekannt. Die neuen Erkenntnisse können laut Uniklinik dazu dienen, Therapien und Medikamente für Schlaganfallpatienten zu verbessern. In der Studie untersuchten Würzburger Wissenschaftler zwischen August 2018 und Juli 2019 insgesamt Proben von 151 Patienten. In 40 Fällen konnte Blut aus dem unterversorgten Bereich entnommen werden.