Würzburg: Tierheim muss immer öfter viele Tiere aufnehmen

Das Tierheim Würzburg muss immer öfter viele Tiere auf einen Schlag aufnehmen. Das teilt es jetzt auf Anfrage mit. Die Tiere würden meist aus sogenanntem Animal Hoarding – dem krankhaften Sammeln von Tieren - stammen. Ende letzten Jahres musste das Tierheim 72 Kaninchen in Obhut nehmen. Viele davon waren trächtig. Die Jungtiere seien aber fast alle nicht lebensfähig gewesen und gestorben. Auch eine Rattenflut mit über 70 Tieren ist in den letzten Wochen auf das Tierheim zugerollt, so eine Sprecherin. Kürzlich seien zudem 15 Katzen in Obhut genommen worden. Mit den vielen Tieren steigen die Arbeits-, Arzt- und Futterkosten des Tierheims. Deshalb bittet das Tierheim jetzt um Spenden.