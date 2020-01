Schwarzach: Türen bei Modemarke René Lezard schließen

Am Freitag schließen endgültig in Schwarzach die Türen bei der Modemarke René Lezard. Bereits am Dienstag hatte das Factory Outlet Center zum letzten Mal geöffnet. Das Unternehmen hatte Ende letzten Jahres Insolvenz angemeldet, weil ein Investor kurzfristig abgesprungen war. Zuvor gab es 2017 schon eine Insolvenz. Zuletzt arbeiteten noch 25 Mitarbeiter im Headquarter des Unternehmens. Alle Mitarbeiter seien gekündigt worden, der Großteil hat nach Angaben einer Sprecherin bereits eine neue Stelle.