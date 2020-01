Bergtheim/Hausen/Unterpleichfeld: Entlastung der B19 gefordert

Vergangene Woche haben die Bürger Bergtheims für weniger Verkehr auf der B19 demonstriert. Jetzt haben Landrat Eberhard Nuß und die Bürgermeister der Gemeinden Bergtheim, Unterpleichfeld und Hausen angekündigt, Druck auf die Regierung ausüben zu wollen. In einer Diskussionsrunde am Mittwoch in Bergtheim erklärten sie, dass vor allem der sechsspurige Ausbau der A7 zwischen Werneck und Biebelried schnellstmöglich vorangetrieben werden müsse. Das sei der ökologisch und ökonomisch richtige Weg. Außerdem wünschen sich die Gemeinden mehr Mitspracherecht für innerörtliche Verkehrsmaßnahmen – wie beispielsweise für Geschwindigkeitsbegrenzungen. Auch feste Blitzer-Säulen könnten den Verkehr in den Durchfahrtsgemeinden beruhigen. Sobald sich auf den Autobahnen in der Region ein Unfall mit längeren Staus ereignet, weichen PKW- und LKW-Fahrer auf die Bundesstraße 19 aus. Dadurch herrscht in den Gemeinden hoher Durchfahrtsverkehr.