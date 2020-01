Unterfranken: Weiter etliche Verstöße beim Mindestlohn

Seit mittlerweile fünf Jahren gilt bundesweit der Mindestlohn – dennoch gibt es weiter zahlreiche Verstöße. Das zeigt eine Kontrolle des Zolls in Unter- und Oberfranken Anfang letzter Woche. Dabei wurden knapp 470 Arbeitnehmer überprüft, dazu fast 90 Mal Geschäftsunterlagen. In 44 Fällen ermittelt der Zoll jetzt weiter: sechsmal wurde ein zu geringer Mindestlohn gezahlt. In 15 Fällen sind Fragen zur Sozialversicherung offen. Etliche Verstöße gab es auch bei der Aufzeichnung der Arbeitszeiten. Der Zoll kontrolliert regelmäßig die Einhaltung des Mindestlohnes. Die Kontrolle im Januar wurde auch deswegen angesetzt, weil sich der Mindestlohn zum ersten Januar auf 9 Euro 35 pro Stunde erhöht hatte. Erst Anfang der Woche hatte der Deutsche Gewerkschaftsbund DGB eine deutliche Anhebung des Mindestlohnes um drei Euro gefordert. Andernfalls werde die Lücke zur allgemeinen Lohnentwicklung immer größer. Wer aktuell 40 Stunden pro Woche arbeitet und nach Mindestlohn bezahlt wird, hat am Ende des Monats knapp 1.500 Euro brutto auf dem Gehaltszettel stehen.