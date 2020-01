Unterfranken: Land schafft Verbindung gegen Milliarden-Unterstützung v

Weil die Düngemittelverordnung verschärft wird und dadurch zusätzliche Kosten auf die Landwirte zukommen, sollen sie in den nächsten vier Jahren eine Milliarde Euro vom Bund bekommen. Mit dieser Zusage sind die Bauern aus Unterfranken unzufrieden. Nach Angaben von „Land schafft Verbindung“ sieht man die neuen Gelder als Bestechungsversuch und eine Art Schweigegeld. Stattdessen erwarten die Bauern eine praxisnahe Politik. Zudem fordern sie, dass die Politiker Fehler aus der Vergangenheit zugeben. Nach Ansicht der Bauern habe man realitäts- und alltagsferne Gesetze für die Landwirtschaft gemacht. Aus diesem Grund gibt es am Donnerstagnachmittag eine spontane Demo in Würzburg. Mitglieder von „Land schafft Verbindung“ versammeln sich um 15 Uhr mit ihren Traktoren vor dem Parteibüro der CSU in der Zellerau. Dadurch könnte es zu Verkehrsbehinderungen in der Stadt kommen. Seit Monaten gehen die Bauern von Land schafft Verbindung in Unterfranken und ganz Bayern auf die Straße. Dabei demonstrieren sie vor allem gegen die Verschärfung der Düngeverordnung, Billigpreise für Verbraucher und negative Stimmungsmache. Während die Mitglieder von „Land schafft Verbindung“ die Milliardenhilfe ablehnen, begrüßt der Bauernverband die Unterstützung. Trotzdem hofft der Verband auf Korrekturen der Politiker zum Beispiel bei der geplanten Düngeverordnung.