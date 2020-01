Kitzingen: Werden die Stadtratssitzungen künftig gestreamt?

Werden die Sitzungen des Kitzinger Stadtrates künftig im Internet live gestreamt? Mit dieser Frage muss sich der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstagabend beschäftigen. Der Antrag stammt von der ÖDP. Ziel ist, die Arbeit des Stadtrates den Bürgern näherzubringen. München, Bayreuth oder Passau beispielsweise streamen schon seit Jahren ihre Sitzungen. Würzburg dagegen hatte die Idee schon zweimal abgelehnt. Eines der Argumente: ein solches Streaming aus dem Stadtrat sei aus Gründen des Datenschutzes schwierig. Denn in der Live-Übertragung müssten beispielsweise die Zuschauer verpixelt werden, außerdem könnten auch Mitglieder des Stradtrates darauf bestehen, wenn sie nicht erkannt werden wollen.