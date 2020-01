Gemünden am Main: Mann fällt auf Online-Fake-Shop rein

In letzter Zeit haben wir häufiger über Internetbetrügereien in der Region berichtet – jetzt ist ein weiterer Fall aus Gemünden bekannt geworden. Ein 51-Jähriger hatte beim Online-Shop „Eplanet-Store“ ein Handy im Wert rund 175 Euro gekauft. Das Geld überwies er im Voraus auf ein spanisches Konto. Da bis heute keine Ware geliefert wurde, wandte sich der Mann an die Polizei. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich um einen Fake-Shop handelt. Die Polizei Unterfranken rät, bei zu günstigen Angeboten stutzig zu werden oder auch, wenn keine Originalbilder der Waren verfügbar sind. Außerdem sollte der Käufer versuchen, per Telefon den persönlichen Kontakt zum Anbieter aufzunehmen. Wenn der auf eine Überweisung auf ein ausländisches Konto besteht, ist das oft ein Zeichen dafür, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Ein versicherter Versand ist auch ratsam.