Kitzingen: Stadtrat geht nicht live – Bürgerhaus muss weichen

Die Stadtratssitzungen in Kitzingen werden künftig nicht live im Internet übertragen. Der Stadtrat hat einen entsprechenden Vorschlag am Donnerstagabend mit 10 zu 18 Stimmen abgelehnt. Die Idee war es, Bürgern die Sitzungen im Rathaus zu Hause zugänglich zu machen – als Live-Video oder auch zwei Monate lang in einer Mediathek. Städte wie München, Bayreuth und Passau machen das schon seit einigen Jahren. Auch in Würzburg wurde dieser Vorschlag bereits mehrfach abgelehnt. Weiter muss das Bürgerzentrum in Kitzingen einem Hotel-Neubau weichen. Der Erhalt des Gebäudes in der Schrannenstraße, das derzeit von Vereinen genutzt wird, wurde mit 4 zu 23 Stimmen abgelehnt. Damit kann die Stadt das Haus an einen Investor verkaufen, der dort ein Hotel mit Außengastronomie zum Mainkai hin plant.