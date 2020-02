Würzburg: Angriff mit Schere vor Gericht

Wegen versuchten Totschlags steht am Dienstag ein 22-jähriger Mann vor dem Landgericht Würzburg. Er soll im September in der Würzburger Innenstadt einen Mann mit einer Schere mehrfach am Kopf verletzt haben. Laut Anklage gerieten die Männer zunächst in einen verbalen Streit, der dann eskalierte. Der Angeklagte soll dabei eine Bastelschere mit einer fünf Zentimeter langen Klinge gezogen haben. Laut Anklage traf er sein Opfer mindestens vier Mal im Kopfbereich. Erst als Passanten dem Mann zur Hilfe kamen ließ der Angeklagte von ihm ab. Die Polizei konnte den 22-Jährigen noch vor Ort festnehmen. Er sitzt seitdem in U-Haft.