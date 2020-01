Marktheidenfeld: Neue Pläne für Udo-Lermann-Areal

Dem fast leerstehenden Udo-Lermann-Areal in Marktheidenfeld soll neues Leben eingehaucht werden. Dort ist ein Mix aus Kaufen und Wohnen geplant, wie der zuständige Ingenieur jetzt verrät. Sichtbar werde das oberste Stockwerk des Gebäudes wegfallen. Die übrig gebliebenen Läden, Fahrrad- und Elektrofachmarkt, sollen in einen Neubau ziehen. Dort bekommen sie jeweils knapp 1000 Quadratmeter Fläche. Nach den Bauarbeiten werde es Verbrauchern auf dem ehemaligen Udo-Lermann-Areal möglich sein, von Lebensmittel über Schnürsenkel oder Kochtöpfe, so gut wie alles, zu kaufen. Unter anderem sollen auch Wohnungen für Senioren entstehen, die bei Bedarf direkt dort gepflegt werden können. Wie viel das Projekt kosten wird sei noch völlig unklar, so der zuständige Ingenieur. Bis Ende des Jahres hat die KRE-Group Zeit sich ein umsetzbares Konzept für das Udo-Lermann-Areal zu überlegen. Funktioniert das nicht, könne das Unternehmen noch vom Kaufvertrag zurücktreten.