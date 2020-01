Kreuzwertheim: Schwerer Unfall - Verursacher flüchtig

Nach einem schweren Unfall bei Kreuzwertheim sucht die Polizei nach dem flüchtigen Verursacher. Der blaue Kleinwagen hatte am Donnerstagabend auf der Strecke nach Wiebelbach trotz Gegenverkehr überholt. Der Fahrer eines entgegenkommen BMW verlor beim Ausweichen die Kontrolle und schleuderte in ein anderes Auto, ein drittes Auto krachte in die Unfallstelle. Dabei wurde der BMW-Fahrer schwer, drei weitere Personen leicht verletzt. Der blaue Kleinwagen war weitergefahren, ohne sich um den Unfall zu kümmern.