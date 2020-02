Es ist eine Begegnung David gegen Goliath: die Basketballer von s.Oliver Würzburg müssen am Sonntagnachmittag zum FC Bayern München. Die Gastgeber haben die letzten beiden Meisterschaften gewonnen. In dieser Saison haben sie von sechzehn Spielen gerade mal eines verloren. Die Baskets sind aktuell Tabellensechster und haben durch drei Siege in Serie Selbstbewusstsein getankt. Das Spiel in München ist der Auftakt in die Rückrunde. Spielbeginn am Sonntag in München ist um 15 Uhr.