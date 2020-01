Unterfranken: Fünf tödliche Arbeitsunfälle im letzten Jahr

Insgesamt fünf Unterfranken sind im letzten Jahr bei Arbeitsunfällen ums Leben gekommen. Damit waren es genauso viele wie 2018. So passierten hier in der Region im letzten Jahr 235 Arbeitsunfälle in Unterfranken. Bei den fünf tödlichen Unfällen kamen zwei Männer bei Abstürzen ums Leben und einer wurde von einem 160 Kilogramm schweren Holzelement getroffen. Ein Unternehmer wurde unter einem tonnenschweren, mit Pallets gefüllten Sack verschüttet und ein Mechaniker erlitt durch eine Explosion tödliche Verletzungen, als er den Dieseltank eines Linienbusses schweißen wollte.