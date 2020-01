Ein 22-jähriger Asylbewerber ist in der Nacht zum Donnerstag brutal verprügelt worden. In der Asylbewerberkunft in Niederwerrn hatten ihn fünf andere Bewohner angegriffen. Die Hintergründe sind noch unklar. Durch Schläge und Tritte wurde der 22-Jährige am Kopf verletzt, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei konnte inzwischen vier der fünf Angreifer ermitteln. Zwei von ihnen waren offenbar betrunken.