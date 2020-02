Fußball: Kickers unter Flutlicht beim Tabellenvorletzten

Wo geht die Reise der Würzburger Kickers hin? Am Montag haben sie die Chance, vom 14. Platz in der Tabelle weiter hochzuklettern. Unter Flutlicht spielen sie um 19 Uhr beim Tabellenvorletzten Sonnenhof Großaspach. Im Hinspiel mussten die Rothosen eine herbe 3:0 Heimniederlage hinnehmen. Bereits nach drei Minuten lagen sie durch einen Foulelfmeter hinten. Trainer Michael Schiele sieht dem Spiel trotz der Niederlage gegen Unterhaching in der vergangenen Woche positiv entgegen. Die Spieler haben gut trainiert und außerdem ist der ein oder andere Neuzugang an Board.