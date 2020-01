FuÃŸball: Kickers holen zwei weitere Spieler

Unmittelbar vor dem Transferschluss haben sich die Würzburger Kickers die Dienste von zwei weiteren Spielern gesichert. Nach Niklas Hoffmann von St. Pauli haben sie den nächsten Zweitligaspieler aus Hamburg verpflichtet. Jonas David kommt vom ehemaligen Bundesliga-Dino Hamburger SV auf Leihbasis bis zum Saisonende an den Dalle. Der 19-jährige Halb-Nigerianer ist 1,90 Meter groß und spielt im defensiven Mittelfeld, sowie in der Innenverteidigung. David absolvierte bisher neun Partien im Trikot der deutschen Jugend-Nationalmannschaften. Sein Marktwert liegt bei 300.000 Euro und bei den Kickers erhält er die Rückennummer 17. Der andere Neuzugang ist Saliou Sané und wurde vom Karlsruher SC für 1,5 Jahre verpflichtet. Der Stürmer besitzt neben der deutschen auch die senegalesische Staatsbürgerschaft. Er ist 27 Jahre alt und 1,87 Meter groß. Den Neuzugängen stehen zwei Abgänge entgegen. Abwehrspieler Lion Schweers wechselt auf Leihbasis nach Elversberg in die Regionalliga. Der Stürmer Patrick Breitkreuz wechselt ebenfalls in die Regionalliga nach Altglienicke.

