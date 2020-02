Unterfranken: Bundespolitiker kommen zum Wahlkampf

Der Wahlkampf für die Kommunalwahl in Unterfranken nimmt volle Fahrt auf. In den nächsten Wochen besuchen deshalb namenhafte Politiker die Region. Am Samstagvormittag kommt der Bundesvorsitzende der Grünen Robert Habeck nach Würzburg. Am unteren Markt spricht er über die Verkehrswende und Klimaschutz in Deutschland. Die CSU in Erlenbach bekommt am 09. Februar Unterstützung von Ministerpräsident Markus Söder. Anfang Februar soll auch Saska Esken, die Bundesvorsitzende der SPD, nach Würzburg kommen. Außerdem wird ihr Stellvertreter und Juso Vorsitzender Kevin Kühnert am 13. März in die Region kommen. Der Parteivorsitzende der Linken, Bernd Riexinger erscheint am 26. Februar im Würzburger Hofbräukeller. Seine Stellvertreterin Janine Wissler kommt zum Briefwahlkampfabschluss am sechsten März ins Fechenbach-Haus nach Grombühl.