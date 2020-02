Handball: Knapper Sieg für Rimparer Wölfe

Knapper Sieg für die Rimparer Wölfe. Mit 27:26 besiegen die Handballer am Samstagabend den HSG Krefeld. Damit stehen die Wölfe in der Tabelle der 2. Handball-Bundesliga auf Platz 7. Das 250. Jubiläumsspiel derHandball: Knapper Sieg für Rimparer Wölfe Knapper Sieg für die Rimparer Wölfe. Mit 27:26 besiegen die Handballer am Samstagabend den HSG Krefeld. Damit stehen die Wölfe in der Tabelle der 2. Handball-Bundesliga auf Platz 7. Das 250. Jubiläumsspiel der Wölfe verfolgten 1500 Zuschauer in der heimischen s.Oliver Arena. Am nächsten Samstag empfangen die Wölfe zuhause den Vfl Gummersbach. Wölfe verfolgten 1500 Zuschauer in der heimischen s.Oliver Arena. Am nächsten Samstag empfangen die Wölfe zuhause den Vfl Gummersbach.