Lohr: Scheinwaffe im Auto dabei

Eine Meldung, dass aus einem Auto mit mehreren Insassen ein Mann eine Schusswaffe hält, hat am Samstagabend die Lohrer Polizei erreicht. Als die Polizei am besagten Ort ankam, war der Pkw dort nicht mehr vorzufinden. Nach zeitaufwendigen Ermittlungen konnte im Laufe der Nacht festgestellt werden, welchem Insassen die Waffe gehört. Die Pistole, welche in echt eine Schweinwaffe war, wurde noch in der Nacht sichergestellt. Scheinwaffen sind Pistolen, aus der Plastikkugeln verschossen werden können und sehen einer echten Schusswaffe erstaunlich ähnlich. Deshalb ist es auch verboten sie mitzuführen.