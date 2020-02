In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein 39-jähriger Ford Mustang Fahrer an eine Hausmauer in Gochsheim gekracht. Der Fahrer raste durch mehrere Straßen und fuhr laut Polizei äußerst rücksichtslos. Hierbei verlor er dann letztlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit der Front des Pkws an eine Hausmauer. Der Fahrer, sowie sein 29-jähriger Beifahrer, wurden durch den Aufprall schwerer verletzt. Beide Personen mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.