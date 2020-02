Unterfranken: Schwammspinner-Plage droht in Eichenwäldern

Teilen Unterfrankens droht in diesem Jahr eine erneute und heftigere Plage mit Schwammspinnern. Der Nachtfalter wird sich vor allem in unterfränkischen Eichenwäldern noch stärker vermehren als in der Vergangenheit, davon gehen Experten der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft aus. In einzelnen Waldgebieten droht dann Kahlfraß. Die Experten haben bayernweit Wälder und Bäume untersucht. Ihr Ergebnis: Im Freistaat sind zwar unterm Strich nur sehr geringe Flächen bedroht, die Populationen konzentrierten sich aber gerade in Wäldern im Raum Schweinfurt, Würzburg, Kitzingen und Teilen Mittelfrankens. Der Schwammspinner ist ein Nachtfalter der es warm braucht. Alle paar Jahre kommt es zu einer Massenvermehrung. In der Vergangenheit haben Hubschrauber in Unterfranken immer wieder Mittel gegen den Schwammspinner über Wäldern versprüht, was auch zu heftiger Kritik von Umweltverbänden führte.