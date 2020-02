Gerolzhofen: Mutmaßlichen Einbrecher festgenommen

Einen schnellen Fahndungserfolg hat am Donnerstagabend die Polizei in Gerolzhofen verzeichnet. Gegen 20 Uhr 45 hatte ein Anwohner gehört, dass eine Fensterscheibe eingeschlagen wurde und alarmierte die Beamten. Die stellten vor Ort die zerborstene Scheibe an einem Frisörsalon fest und konnte anschließend einen Tatverdächtigen in der Nähe schnappen. Der Mann steht im Verdacht, für zwei weitere Einbrüche in Gerolzhofen verantwortlich zu sein. Er soll Ende letzten Jahres versucht haben, in eine Metzgerei und in ein Modegeschäft einzusteigen. Auch für einen Einbruch in eine Wohnung in Dingolshausen könnte der Mann verantwortlich sein. Der 29-Jährige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.