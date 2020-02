Würzburg: Joggerin von Hund angefallen – Hundehalter gesucht

Hundeattacke im Steinbachtal: Am Samstagvormittag war eine Joggerin im Bereich des Waldkugelwegs unterwegs, als sie plötzlich von einem Hund angesprungen und mehrfach gebissen wurde. Außerdem erlitt die 40-Jährige durch die Attacke mehrere Kratzer und Hämatome an Armen und Rücken. Der Hundebesitzer konnte das nicht angeleinte Tier bändigen, ging dann jedoch einfach weg. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Hundehalter geben können. Er ist etwa 80 Jahre alt, 1,65 Meter groß und geht leicht gebückt. Am Samstag war er dunkel gekleidet. Beim Hund handelt es sich um ein etwa 80 bis 100 Zentimeter großes Tier, das einem Spitz ähnelt und dunkelbraunes bis schwarzes Fell hat.