Mainfranken: Wahlvorschlagslisten geschlossen

Noch stehen nicht alle Parteien fest, die Mitte März zur Kommunalwahl antreten dürfen. Morgen tagen die Wahlausschüsse und entscheiden darüber. Bis um 12 Uhr am Montagmittag hatten kleine Parteien noch die Chance, genügend Unterschriften von Unterstützern sammeln. Beispielsweise geht es in Würzburg für die Satire-Partei „Die Partei“ um die Teilnahme an der Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahl. Dazu müssten 385 Unterschriften gesammelt worden sein. Im Landkreis Main-Spessart haben die ÖDP und die Gruppierung „UGM - Unabhängig gemeinsam für Main Spessart“ Stimmen gesammelt.