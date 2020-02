Franken: Weintourismus boomt

Der Weintourismus in Franken boomt. Die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau rechnet für 2019 mit einem neuen Rekordjahr. Das hat sie am Montag beim Fränkischen Weintourismus Symposium verkündet. Mit einem Umsatz von 10,5 Milliarden Euro jährlich ist der Weintourismus in Franken ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Um auch weiterhin viele Touristen nach Weinfranken zu ziehen wird die Marke „Franken – Wein.Schöner.Land!“ ständig weiterentwickelt. Am Montag wurden von Staatsminister Joachim Hermann 14 neue Partner in der Kampagne begrüßt. Das teilt die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau jetzt mit. Insgesamt beteiligen sich über 200 Weingüter, Winzer und Heckenwirtschaften aus Franken an der Kampagne. Alle Mitglieder sind auf der Internetseite www.frankentourismus.de aufgelistet. Der diesjährige Weintourismuspreis geht an das Buch „Die Weinmacher“, das mehrere mainfränkische Winzer ein Jahr lang begleitet.