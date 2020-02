Würzburg: Immer weniger Apotheken in der Stadt

In Bayern gibt es immer weniger Apotheken. Auch in Würzburg geht die Zahl deutlich zurück. Das bestätigt der unterfränkische Apothekerverband auf Anfrage. Gründe seien neben Nachfolgerproblemen auch, dass Kunden ihre Medikamente immer öfter online bestellen. Insgesamt gibt es laut unterfränkischem Apothekerverband 47 Apotheken im Notdienstbezirk Würzburg-Stadt. Darin sind Apotheken der Stadt Würzburg, Gerbrunn und Randersacker gelistet. Vor 20 Jahren hätte es allein in Würzburg noch 52 Apotheken gegeben. Noch gebe es genug Apotheken in Bayern. Da sich das die Situation aber in den nächsten Jahren weiter zuspitzen wird fordert der bayerische Apothekerverband Maßnahmen von der Politik.