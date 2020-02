Fußball: Kickers feiern höchsten Sieg ihrer Drittliga-Geschichte

Im ersten Auswärtsspiel des Jahres haben die Würzburger Kickers ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. In Großaspach gewannen die Rothosen mit 6:0 - es war der höchste Sieg der Kickers in der dritten Liga. Das erste Tor hatte nach einer knappen halben Stunde Maximilian Breunig geschossen, der Stürmer lief nach langer Verletzung erstmals im Trikot der Kickers auf. Nach einem Treffer von Kaufmann ging es mit 2:0 in die Pause. Nach einer gelb-roten Karten waren die Gastgeber zudem in Unterzahl. In der zweiten Hälfte trafen die Kickers munter weiter: Baumann mit seinem ersten Saisontreffer und erneut Kaufmann erhöhten auf 4:0. Danach war die Zeit der Neuzugänge: Sané und Hoffmann erhöhten auf 6:0. Beide Spieler waren erst vor wenigen Tagen an den Dallenberg gewechselt. In der Tabelle sind die Kickers durch den Sieg auf Platz 11 geklettert. Am Sonntag kommt mit Absteiger Ingolstadt dann der aktuell Tabellenzweite nach Würzburg.