A3/Dettelbach: Behinderungen nach Unfall

Ein schwerer Unfall auf der A3 sorgt aktuell für Behinderungen in Fahrtrichtung Nürnberg. Wegen massiver Schäden an der Mittelleitplanke wird es auch noch auf unbestimmte Zeit dort bei einer Engstelle bleiben, die linke Spur ist gesperrt. Aus noch ungeklärter Ursache waren gegen viertel nach zwei in der Nacht zwei PKW zwischen Biebelried und Kitzingen-Schwarzach kollidiert. Ein Auto landete auf dem Dach. Zwei Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Autobahn war gut eineinhalb Stunden komplett gesperrt. Jetzt laufen die Aufräum- und Reparaturarbeiten. In der Spitze staute es sich bis auf 10 Kilometern Länge.